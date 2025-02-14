Valilik Eylemi Yasaklamıştı, Sendika Başkanına Gözaltı

Gaziantep Başpınar Organize Saniye bölgesindeki tekstil fabrikalarında düşük ücretlere itiraz ederek eylem başlatan işçilerle birlikte mücadele eden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı. Valilik, kent genelinde 15 gün süreyle eylemleri yasaklarken, işçiler bugün toplanma kararı almıştı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
Valilik Eylemi Yasaklamıştı, Sendika Başkanına Gözaltı

Gaziantep’teki tekstil fabrikalarında örgütlü bulanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen sabah saatlerinde evinin önünden gözaltına alındı.

Mehmet Türkmen’in savcılığın talimatıyla ifade vermek üzere gözaltına alındığı ve Başpınar Organize Sanayi Polis Merkeze götürüldüğü öğrenildi.

Binlerce tekstil işçisi Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde düşük ücretlere karşı direniyor. Aralarında AKP Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın da olduğu 3 fabrikada işler tamamen durdu.

AKP'Lİ VEKİLİN FABRİKASINDA EYLEME YASAK

Asgari ücrete getirilen yüzde 30 zammın üzerinde artış yapılmasını isteyen işçiler en büyük fabrikalardan biri olmasına rağmen en ağır çalışma koşullarına sahip olan ve en düşük ücreti veren Çelikaslan’ın fabrikası önünde eylem yapacaktı. Ancak eylem dün Valilik kararıyla yasaklandı. Bunun üzerine binlerce işçi bugün kent meydanında saat 11.00’de toplanma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep’te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işçiler verilen düşük zamlara ve kötü çalışma koşullarına karşı günlerdir fabrika önlerinde eylem halindeydi.

İş bırakma eylemleri fabrika fabrika artarken Gaziantep Valiliği işçilerin hakları için yaptığı eylemlere yasak getirmişti. Direnişteki işçilerin çadırları polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde sökülürken BİRTEK-SEN ve Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca işçilere destek verdi.

Valilikçe kentteki eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklanırken, işçiler Demokrasi Meydan’ında eylem çağrısında bulunmuştu.

Etiketler
Grev Gaziantep İşçi direnişleri
Son Güncelleme:
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Yargıtay Teğmenleri Görmezden Geldi, Komutanlar İçin Yapılan Başvuruyu Soyut ve Genel Buldu Yargıtay Teğmenleri Görmezden Geldi
Yine Üfürükçü Skandalı: 'Gazmalı Rahman Hoca' Milyonları Cebe İndirdi Yine Üfürükçü Skandalı: 'Gazmalı Rahman Hoca' Milyonları Cebe İndirdi
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Meteoroloji'den Üç Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı
Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar: İadeleri Ertelendi Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar: İadeleri Ertelendi