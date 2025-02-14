Valilik Eylemi Yasaklamıştı, Sendika Başkanına Gözaltı

Gaziantep’teki tekstil fabrikalarında örgütlü bulanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen sabah saatlerinde evinin önünden gözaltına alındı.

Mehmet Türkmen’in savcılığın talimatıyla ifade vermek üzere gözaltına alındığı ve Başpınar Organize Sanayi Polis Merkeze götürüldüğü öğrenildi.

Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen’in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik.



Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza… — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) February 14, 2025

Binlerce tekstil işçisi Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde düşük ücretlere karşı direniyor. Aralarında AKP Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın da olduğu 3 fabrikada işler tamamen durdu.

AKP'Lİ VEKİLİN FABRİKASINDA EYLEME YASAK

Asgari ücrete getirilen yüzde 30 zammın üzerinde artış yapılmasını isteyen işçiler en büyük fabrikalardan biri olmasına rağmen en ağır çalışma koşullarına sahip olan ve en düşük ücreti veren Çelikaslan’ın fabrikası önünde eylem yapacaktı. Ancak eylem dün Valilik kararıyla yasaklandı. Bunun üzerine binlerce işçi bugün kent meydanında saat 11.00’de toplanma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep’te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işçiler verilen düşük zamlara ve kötü çalışma koşullarına karşı günlerdir fabrika önlerinde eylem halindeydi.

İş bırakma eylemleri fabrika fabrika artarken Gaziantep Valiliği işçilerin hakları için yaptığı eylemlere yasak getirmişti. Direnişteki işçilerin çadırları polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde sökülürken BİRTEK-SEN ve Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca işçilere destek verdi.

Valilikçe kentteki eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklanırken, işçiler Demokrasi Meydan’ında eylem çağrısında bulunmuştu.