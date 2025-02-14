Yine Üfürükçü Skandalı: 'Gazmalı Rahman Hoca' Milyonları Cebe İndirdi

Avusturya'da yaşayan inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk, çeşitli büyü vaatleriyle dolandırıldı. "Gazmalı Rahman Hoca" diye tanınan şahıs ve 3 kişi gözaltına alındı. Kendisini üniversite mezunu olarak tanıtan sahte hocanın ilkokul mezunu olduğu belirlendi. Çifti milyonlarca lira dolandıran sahte hoca ve yardımcısı tutuklandı.

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Yine Üfürükçü Skandalı: 'Gazmalı Rahman Hoca' Milyonları Cebe İndirdi

Avusturya'nın başkenti Viyana’da yaşayan inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk, Türkiye'de katıldıkları bir televizyon programında, Manavgat’ta yaşayan bir kişinin çeşitli büyü vaatleriyle kendilerini 31 bin 960 euro (1 milyon 198 bin 500 lira) dolandırdığını iddia etti.

Yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı. 'Gazmalı Rahman Hoca' adını kullanan ve ilkokul mezunu olduğu belirlenen şüphelinin Abdülrahim Z. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kendisini sosyal medyada 'İstanbul Erciyes Üniversitesi Metafizik Bölümü mezunu, bilinçaltı temizlik ve tüm ruhani psikiyatrik rahatsızlıklarda diplomalı, sertifikalı, yetkili psikolog' olarak tanıtan Abdülrahim Z.'nin yanı sıra eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı Hüseyin Tamer, 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alındı.

Yine Üfürükçü Skandalı: 'Gazmalı Rahman Hoca' Milyonları Cebe İndirdi - Resim : 1

YÜZBİNLER ONU BEKLİYORMUŞ!

Abdülrahim Zengin, eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve Hüseyin Tamer, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülrahim Zengin ve Hüseyin Tamer tutuklanırken, B.Z. ve G.Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında gazetecilerin ‘Pişman mısınız?’ sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüzbinlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz” dedi.

Yine Üfürükçü Skandalı: 'Gazmalı Rahman Hoca' Milyonları Cebe İndirdi - Resim : 2

BÜYÜLÜ FOTOĞRAFLARI VAR

Diğer yandan, Abdülrahim Z.'nin, sosyal medya hesabında, Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk'ün kendince büyü yazdığı fotoğrafını paylaştığı da görüldü.

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Kaynak: DHA

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