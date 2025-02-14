Yargıtay Teğmenleri Görmezden Geldi, Komutanlar İçin Yapılan Başvuruyu Soyut ve Genel Buldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerin bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorlandıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonuçlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “somut bir bilgi ve belge sunulmadığı, bu itibarla ilgililerin görevini kötüye kullandığı yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu” gerekçesiyle, teğmenlerin şikayetinin işleme konulmamasına karar verdi.

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Yargıtay Teğmenleri Görmezden Geldi, Komutanlar İçin Yapılan Başvuruyu Soyut ve Genel Buldu

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edile teğmenler Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç’ın bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorlandıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Nefes gazetesi köşe yazarı Tarık Işık, “Teğmenlerin şikayetleri ciddiye bile alınmadı!” başlıklı köşe yazısında suç duyurusuna ilişkin yeni detayı köşesine taşıdı.

Yargıtay Teğmenleri Görmezden Geldi, Komutanlar İçin Yapılan Başvuruyu Soyut ve Genel Buldu - Resim : 1

ŞİKAYET İŞLEME KONULMADI

Işık’ın aktardığı bilgiye göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “somut bir bilgi ve belge sunulmadığı, bu itibarla ilgililerin görevini kötüye kullandığı yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu” gerekçesiyle, teğmenlerin şikayetinin işleme konulmaması kararını verdi.

Yargıtay Teğmenleri Görmezden Geldi, Komutanlar İçin Yapılan Başvuruyu Soyut ve Genel Buldu - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç kaldıran ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Aralarında teğmenlerden Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç’ın da bulunduğu 3 disiplin amiri ve 5 teğmen Yüksek Disiplin Kurulu (YSK) kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Yargıtay Teğmenleri Görmezden Geldi, Komutanlar İçin Yapılan Başvuruyu Soyut ve Genel Buldu - Resim : 3

İhraç kararının ardından konuşan teğmenler, "Beklediğimiz bir şeydi, vatan sağ olsun. Harp Okuluna girerken Atatürk'ün ışığında girdik, bundan sonra da onun ışığında yürüyeceğiz" diye belirtmişti.

Ardından ihraç edilen teğmenler Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç, bazı komutanların kanaatlerini değiştirmeleri için zorlandıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargıtay Teğmenleri Görmezden Geldi, Komutanlar İçin Yapılan Başvuruyu Soyut ve Genel Buldu - Resim : 4

Dosya ikinci defa Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na geldiğinde birtakım amirlerin ilk kanaat ve tekliflerinin dosyada yer almadığı, dosyada bu amirlerin yeniden düzenledikleri kanaat ve tekliflerin bulunduğu ve bu suretiyle dosyanın muhteviyatının değiştirildiği öne sürülmüştü.

Başsavcılık “görevsizlik” kararı vererek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

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Kaynak: Nefes gazetesi

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Serhat Gündar Deniz Demirtaş teğmenler Yargıtay
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