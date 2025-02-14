Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Bayıldı: Dehşet Anları Kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün fenalaşarak kontrolünü kaybettiği özel halk otobüsü, yolcunun müdahalesiyle durduruldu. D-100 kara yolunda meydana gelen kazada otobüs, önce belediye otobüsüne çarptı, ardından bariyerlere sürterek ilerledi. Kaza anı, otobüsün kameraları tarafından kaydedildi.

Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Bayıldı: Dehşet Anları Kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin önceki gün D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında fenalaşması sonucu B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Bayıldı: Dehşet Anları Kamerada - Resim : 1

YOLCU MÜDAHALE ETTİ

Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Bayıldı: Dehşet Anları Kamerada - Resim : 2

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında fenalaşması, belediye otobüsüne çarpması ve ardından bariyere çarparak ilerlemesiyle araçtaki tek yolcunun duruma müdahalesi yer alıyor.

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Kaynak: AA

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