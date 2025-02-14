Otobüs Şoförü Direksiyon Başında Bayıldı: Dehşet Anları Kamerada
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün fenalaşarak kontrolünü kaybettiği özel halk otobüsü, yolcunun müdahalesiyle durduruldu. D-100 kara yolunda meydana gelen kazada otobüs, önce belediye otobüsüne çarptı, ardından bariyerlere sürterek ilerledi. Kaza anı, otobüsün kameraları tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin önceki gün D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında fenalaşması sonucu B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
YOLCU MÜDAHALE ETTİ
Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında fenalaşması, belediye otobüsüne çarpması ve ardından bariyere çarparak ilerlemesiyle araçtaki tek yolcunun duruma müdahalesi yer alıyor.
Kaynak: AA