Ankara'da Gece Yarısı Fabrika Yangını

Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında fabrikada kimse bulunmazken maddi hasar meydana geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı düşünülen yangının net çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA