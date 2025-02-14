Ankara'da Gece Yarısı Fabrika Yangını
Ankara Sincan'daki bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin iki saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sırasında fabrikada kimse bulunmazken maddi hasar meydana geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı düşünülen yangının net çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA