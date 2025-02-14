Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Binada yaşayan 10 kişi kendisini son anda dışarı attı.

Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın

Yangın, saat 02.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki depo olarak kullanılan dükkanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan yorganlardan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı.

Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın - Resim : 1

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, binada mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken mahalleli ile beraber yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dükkandan yükselen yoğun duman sokağa yayılırken, yorgan deposunda büyük çaplı hasar oluştu.

Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın - Resim : 2

Öte yandan, yangın anında yaşanan panik ve binada mahsur kalanların kendilerini dışarıya atma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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