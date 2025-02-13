Ataşehir’deki Sebze Halinde Yangın Paniği

Olay, Ataşehir’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü İçerenköy Hal Şubesi'nde yaşandı. Bir sebze halinin deposunda duran plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Yoğun dumanı gören vatandaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA