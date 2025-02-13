Ataşehir’deki Sebze Halinde Yangın Paniği
İstanbul Ataşehir’de bulunan İçerenköy Hal Şubesi'nde bir depoda yangın meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, Ataşehir’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü İçerenköy Hal Şubesi'nde yaşandı. Bir sebze halinin deposunda duran plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle tutuştu.
Yoğun dumanı gören vatandaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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