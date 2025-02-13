Ataşehir’deki Sebze Halinde Yangın Paniği

İstanbul Ataşehir’de bulunan İçerenköy Hal Şubesi'nde bir depoda yangın meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Olay, Ataşehir’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü İçerenköy Hal Şubesi'nde yaşandı. Bir sebze halinin deposunda duran plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Ataşehir’deki Sebze Halinde Yangın Paniği - Resim : 1

Yoğun dumanı gören vatandaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ataşehir’deki Sebze Halinde Yangın Paniği - Resim : 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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