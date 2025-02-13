Mısır Üretiminde Kara Tablo Ortaya Çıktı

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, 2024 yılında mısır üretiminin, önceki yıla oranla 900 bin ton azalışla 8,1 milyon tona gerilediğini belirtirken, yapılan ithalatlarla, AKP döneminde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirtti.

Ün, “Başkanlık sistemine geçildiği 2019’da 3,6 milyon ton olan mısır ithalatı, 2023’te 4 milyon tona çıkarak rekor tazelendi. Bu rakam, Türkiye’de üretilen toplam mısırın %49’una denk geliyor” ifadeleriyle ithalattaki artışa dikkat çekti.

GÜMRÜK VERGİSİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ün, sofralara giren her üç mısır tanesinden 1’inin ithal ürün olduğunu ifade ederken, AKP’nin 2023 yılı Ekim ayında 1 milyon ton mısır ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 130’dan yüzde 5’e düşerek ithalatta patlamaya yol açtığını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından geçen yıl yapılan ithalatın yüzde 58’inin Ukrayna’dan yüzde 36’sının is Rusya’dan gerçekleştiğine dikkat çeken Ün, Ayçiçeği ve buğdayın ardından mısırda da Türkiye’nin tamamen dışa bağımlı hale getirildiğini dile getirdi.

İTHALATTA DEV ARTIŞ

AKP’nin tarım politikalarının başarısızlıkla neticelendiğini belirten Ün, 22 yıllık süreçte 120 milyon ton mısır üretilmesine rağmen 33 milyon tondan fazla ithalat yapıldığını ve bunun ülkeye 8,2 milyar dolara mal olduğunu ifade etti. Ün, “Bu ithalatın %50’si Erdoğan’ın başkanlık sisteminde yapıldı. Açık konuşalım: Başkanlık sistemi, ülke tarımını çökertti. Çiftçiye destek olmak yerine ithalat lobilerini zengin ettiler” diye konuştu.

Bu yıl yağışların yetersizliği nedeniyle mısır ekim alanlarında daralma olacağını ifade eden Ün, Türkiye’nin yapılan ithalatlarla 2025 yılına tarihinin en büyük mısır stoğu ile başladığını belirterek buna rağmen hükümetin yanlış politikaları nedeniyle çiftçinin yine zor durumda olduğuna dikkat çekti.

‘YERLİ ÜRETİCİ DEĞİL İTHALATÇI DOSTLARI KAZANSIN İSTİYORLAR’

Açıklamalarına devam eden Ün, şu uyarıyı yaptı:

“AKP’nin ithalat bağımlılığı yüzünden çiftçi bu yıl da emeğinin karşılığını alamayacak. Mısır üretimi azalacak ama ithalatın önü açılacak. Şu anda %130’a çıkarılan gümrük vergisi, üretim sezonunda yeniden düşürülecek ve yabancı çiftçiye para kazandırılacak. AKP ve Saray’ın tercihi belli: Yerli üretici değil, ithalatçı dostları kazansın istiyorlar”

‘ÜRETİMDE PLANLAMA VE DESTEK ARTIRIMI ŞART’

Ün, tarımda dışa bağımlılığın azaltılması için yapılması gerekenleri de belirtirken, Türk çiftçisinin korunması isteniyorsa mısırda üretim planlamasını ve verilen destek ödemelerini arttırmak zorunda olduklarını ifade etti.

Gümrük politikalarıyla oynayarak üreticiyi perişan eden sistemin terk edilmesi gerektiğini belirten Ün, Yerli üretimi desteklemeyen, çiftçiye insanca yaşam sunmayan bir iktidarın tarımı ayağa kaldırması mümkün değil. AKP gidene kadar bu çöküş devam edecek” dedi.