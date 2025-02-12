Lise Pansiyonunda Korkutan Yangın
Samsun'da bir lisenin öğrenci pansiyonunun bacasında yangın çıktı. Pansiyon güvenlik nedeniyle boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangın, Samsun'un Terme ilçesinde saat 15.30 sıralarında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci pansiyonun bacasında yangın meydana geldi. Olayın 112'yi bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, pansiyon güvenlik amacıyla boşaltıldı.
Baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangında herhangi bir can kaybı olmazken, binada maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA