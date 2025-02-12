İşçilerin Kaldığı Konteynerde Korkutan Yangın

Eyüpsultan'da, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Eyüpsultan'da 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan ve Gaziosmanpaşa Adliyesine tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle konteynerde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA-İHA

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