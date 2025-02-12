Büyükçekmece'de Kaza: D-100 Trafiğe Kapatıldı
Büyükçekmece'de bir kamyonet devrildi. D-100 Karayolu kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Fatih Mahallesi mevkiinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olun kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak D-100 Karayolu'nu trafiğe kapattı. Takla atan kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaynak: DHA