Büyükçekmece'de Kaza: D-100 Trafiğe Kapatıldı

Büyükçekmece'de bir kamyonet devrildi. D-100 Karayolu kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de Kaza: D-100 Trafiğe Kapatıldı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Fatih Mahallesi mevkiinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olun kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Büyükçekmece'de Kaza: D-100 Trafiğe Kapatıldı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak D-100 Karayolu'nu trafiğe kapattı. Takla atan kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: DHA

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