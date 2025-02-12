Bakan Tunç'tan 'Şaibeli' Kurultay Açıklaması: Kılıçdaroğlu'nu İşaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün sosyal meyda hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen, Oğuz Murat Aci'nin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iadelerine karar verildiğini duyurmuştu.

Söz konusu iade kararı değerlendiren Bakan Tunç, "Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir karar… Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik. Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD’deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim" açıklamasında bulundu.

CHP'NİN 'ŞAİBELİ' KURULTAYI HAKKINDA

CHP'nin 'Şaibeli Kurultay' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi: "CHP’nin kurultayıyla ilgili olarak, kurultay sonrasında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa’da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara’ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu. Sayın Hamzaçebi’nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler

Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi değil, birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler. Bu iddialar Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında, bu iddialar da sürekli yayınlaştığında, partililer tarafından bir takım iddialar ortaya atıldığında, başsavcılığın bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir.

Kaynak: Haber Merkezi