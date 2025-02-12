Tuzla Tersanesi’nde Gemi Yangını: Müdahale Sürüyor

Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangın, Tuzla Tersanesi’nde bulunan gemide saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tersanede bulunan ‘Esen’ isimli bir geminin bakım ve onarımı sırasında yangın çıktı.

Tuzla Tersanesi’nde Gemi Yangını: Müdahale Sürüyor - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gemiden yoğun duman yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla Tersanesi’nde Gemi Yangını: Müdahale Sürüyor - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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