Orman Ürünleri Fabrikasında Korkutan Yangın! Alevler Metrelerce Yükseğe Çıktı

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın dron ile havadan görüntülenirken o anlar korkuttu. Görüntülerde metrelerce yükseğe çıkan alev ve dumanlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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Orman Ürünleri Fabrikasında Korkutan Yangın! Alevler Metrelerce Yükseğe Çıktı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman Ürünleri Fabrikasında Korkutan Yangın! Alevler Metrelerce Yükseğe Çıktı - Resim : 1

ALEVLER METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKTI

Fabrikada bulunan plastik ve ahşap ürünlerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, yangına 26 itfaiye aracı, 4 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ile ekipler müdahaleye başladı. Dron ile havadan çekilen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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