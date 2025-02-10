Kahreden Haber İstanbul'dan... Bedensel Engelli Bahar, Yangından Kaçamadı

Ataşehir’de bir apartmanın 4. katında çıkan yangında bedensel engelli Bahar Koçkarova hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahreden Haber İstanbul'dan... Bedensel Engelli Bahar, Yangından Kaçamadı

Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak'ta bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Daireye giren ekipler, bedensel engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Koçkarova'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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