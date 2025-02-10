Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Bursa’nın İznik ilçesinde park halindeki servis minibüsü alev alarak tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Bursa'nın İznik ilçesinde Sansarak Mahallesi'nde park halindeki servis minibüsü motor bölümünden alev aldı. Alevler bir anda aracı sardı. Yangını fark eden çevredekilerin müdahalesi yetersiz kalınca durum ekiplere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanarak demir yığınına dönen araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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