Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Osmaniye'de yalnız yaşayan 77 yaşındaki Hilmi Telli, evinde hayatını kaybetti. Telli'nin cansız bedeni, haber alamayınca merak ederek evine gelen kardeşi tarafından bulundu.

Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Telli Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hilmi Telli’nin (77) evinden çıkmadığını fark eden kardeşi Fevzi Telli evine bakmaya gitti. Pencereden abisinin yatakta hareketsiz yattığını gören Fevzi Telli'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hilmi Telli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

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