Antep Fıstığı İhracatına Bir Darbe de İtalya'dan! Yasaklı Madde 4 Kat Fazla Çıktı

Türkiye’de gıda güvenliği, son yıllarda sık sık gündeme gelen önemli bir konu olarak tartışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listeleri ile ortaya çıkardığı hileler, endişeleri artırırken, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı gıda ürünlerinde de insan sağlığına zararlı maddeler tespit edildi.

4 KAT FAZLA TESPİT EDİLDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan son bilgilere göre, Türkiye’den İtalya'ya ihraç edilen antep fıstıklarında aflatoksin B1 varlığı gösteren mikotoksinler 4 kat fazla olarak tespit edildi.

RASFF raporuna göre, söz konusu antep fıstıklarında bulunan aflatoksin miktarını AB, “ciddi risk” kategorisinde ilan edilirken, 'sevkiyatın gözaltına alındığı' bildirildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, bazı mantar türlerinin (özellikle Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus) ürettiği toksik bileşiklerdir. Bu toksinler, gıda ürünlerinde, özellikle nemli ortamlarda, bu mantarların büyümesi sonucu ortaya çıkabilir. Aflatoksinler, insan sağlığına zararlı olabilen kanserojen ve toksik maddelerdir.

Aflatoksin B1, aflatoksinlerin en yaygın ve en toksik formudur. Genellikle fındık, mısır, buğday, pirinç gibi tarım ürünlerinde bulunabilir. Aflatoksin B1, özellikle karaciğer üzerinde zararlı etkilere yol açarak kanser riskini artırabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilir ve büyüme geriliği gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, gıda güvenliği açısından aflatoksin seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi önemlidir.

AFLATOKSİN ZARARLARI NELERDİR?

Aflatoksinlerin zararları şunlardır:

Karaciğer Hasarı: Aflatoksin, karaciğer hücrelerine zarar verebilir. Uzun süreli maruz kalma, karaciğer sirozu, karaciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kanser: Aflatoksin, genotoksik özellikler gösterir, yani genetik materyale zarar verebilir. Bu durum, kanser riskini artırabilir, özellikle karaciğer kanseri.

Bağışıklık Sistemi Zayıflaması: Aflatoksinler, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir, bu da vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltabilir.

Büyüme Gecikmesi ve Zihinsel Gelişim Sorunları: Aflatoksine maruz kalan çocuklar, büyüme geriliği ve zihinsel gelişim sorunları yaşayabilir. Ayrıca, bu toksinler, çocuklarda kalıcı beyin hasarına yol açabilir.

Zehrin Birikmesi: Aflatoksin, vücutta birikerek kronik zehirlenmelere neden olabilir. Bu, yıllar içinde sağlık sorunlarına yol açabilir.

Böbrek Hasarı: Aflatoksin böbrek fonksiyonlarını da etkileyebilir, bu da böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi