Gıda İfşalarında Yeni Sistem! Tarım ve Orman Bakanlığı Listeleri Değiştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarını kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' başlığı altında 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' olarak iki ayrı listeyle gıda ifşalarını duyuruyordu.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ve insan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin ifşalandığı bu sistemde bakanlık değişikliğe gitti. Bakanlık, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini ikiye ayırdı. Artık aynı listeye 'Taklit veya Tağşiş-1' ve 'Taklit veya Tağşiş-2' başlıkları altında ulaşılabilecek.

LİSTELERDE NELER YER ALACAK?

'Taklit veya Tağşiş-1' listesinde ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katıldığı yiyeceklere ve markalara yer verilecek.

'Taklit veya Tağşiş-2' listesinde ise ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması ifşaları yer alacak.

Bakanlık, sistemdeki değişikliği şu ifadelerle duyurdu:

"Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi