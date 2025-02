18 İlde Gıda Güvenliği Tam Not Aldı: Bu Şehirlerde Hileli Ürüne Rastlanmadı

EN ÇOK HİLE YAPILAN ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Denetimlerde, bazı ürünlerde hile yapılma oranının daha yüksek olduğu tespit edildi. Özellikle zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, börek, peynir, baharat, süt ve süt ürünleri en çok taklit ve tağşiş yapılan gıdalar arasında yer aldı. Örneğin, zeytinyağına tohum yağı karıştırılırken, dana eti yerine at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, et ürünlerine tavuk eti karıştırıldığı, peynirlerde yağ oranlarının düşürüldüğü ve baharatlarda gıda boyası gibi hileler yapıldığı belirlendi.