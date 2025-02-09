18 İlde Gıda Güvenliği Tam Not Aldı: Bu Şehirlerde Hileli Ürüne Rastlanmadı
Türkiye genelinde yapılan gıda denetimlerinde, 81 ilden 63'ünde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilirken, 18 şehirde ise gıda güvenliği konusunda hiçbir hileye rastlanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehdit eden firmalar ifşa edilirken, gıda güvenliğinde örnek gösterilebilecek iller de belirlendi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı sıkı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan incelemelerde, 63 ilde faaliyet gösteren 90 firma, sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler nedeniyle kırmızı listeye alındı. Ayrıca, taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi aldatmaya çalışan bine yakın firma da turuncu listeye eklendi. Bakanlık, bu firmaları kamuoyuna duyurarak vatandaşların bilinçlenmesini sağlıyor.
GIDA GÜVENLİĞİNDE ÖRNEK 18 İL
Yapılan denetimlerde, 18 ilde gıda ürünlerinde hiçbir hileye rastlanmadı. Gıda güvenliği konusunda tam not alan bu iller şu şekilde sıralandı:
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Uşak ve Van. Bu illerdeki firmaların, gıda üretiminde mevzuata uygun hareket ettiği ve tüketici sağlığını ön planda tuttuğu belirlendi.
EN ÇOK HİLE YAPILAN ÜRÜNLER BELLİ OLDU
Denetimlerde, bazı ürünlerde hile yapılma oranının daha yüksek olduğu tespit edildi. Özellikle zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, börek, peynir, baharat, süt ve süt ürünleri en çok taklit ve tağşiş yapılan gıdalar arasında yer aldı. Örneğin, zeytinyağına tohum yağı karıştırılırken, dana eti yerine at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, et ürünlerine tavuk eti karıştırıldığı, peynirlerde yağ oranlarının düşürüldüğü ve baharatlarda gıda boyası gibi hileler yapıldığı belirlendi.
VATANDAŞA GÜVENLİ GIDA UYARISI
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerini artırarak sürdürüyor. Tüketicilere, alışveriş yaparken ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Bakanlık, gıda güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiriyor.