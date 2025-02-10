CHP'den Bakanlara: Okul ve Yurtlar Yangın Tehlikesine Karşı Güvenli mi?

Adana’nın Aladağ İlçesi’nde 29 Kasım 2016’da öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi. Aladağ yurt yangınından 9 yıl sonra ise dehşetin adresi Bolu oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangında ise 78 kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonucunda iki yangının altından da ihmaller zinciri çıktı.

Faciaların ardından Kocaeli'de bulunan okul ve öğrenci yurtlarında da yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu öne sürüldü. CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyarak iki ayrı soru önergesi verdi.

'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Kanko, “Kocaeli’deki okulların ve yurtların fiziksel altyapısında ve yangın güvenliği sistemlerinde hâlâ ciddi eksikler olduğu yönünde velilerden ve öğrencilerden yoğun şikâyetler alıyoruz. Bu duruma kayıtsız kalmak mümkün değil. Konuyu Meclis gündemine taşıyarak, ilgili bakanlıklardan ivedilikle cevap ve çözüm bekliyoruz” dedi.

İKİ BAKANA SORDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yöneltilen soru önergelerinde, okul ve yurt binalarındaki yangın alarm sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemleri, yangın merdivenleri ve tatbikatlar gibi kritik hususlar detaylarıyla sorgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yöneltilen soru önergesi şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yöneltilen soru önergesi şöyle: