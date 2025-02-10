Buzlu Yol Faciası! Şarampole Devrilen Araçtaki 2 Kişi Yaralandı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Mazıdağı-Derik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gizli buzlanmanın olduğu Mazıdağı-Derik yolunda hareket halinde olan 01 AIN 51 plakalı hafif ticari araç, kayarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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