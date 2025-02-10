AFAD Başkanlığına Atanan Pehlivan, Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla AFAD Başkanlığına atanan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, görevi teslim aldı.

AFAD Başkanlığına Atanan Pehlivan, Göreve Başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı. AFAD Merkez Yerleşkesi'nde yapılan devir teslim töreninde MGK Genel Sekreterliği'ne atanan Okay Memiş görevi Pehlivan'a teslim etti.

AFAD Başkanlığına Atanan Pehlivan, Göreve Başladı - Resim : 1

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" AFAD Başkanlığına atanan Vali Sayın Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliği’ne atanan Vali Sayın Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken AtamaMGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken AtamaGüncel

Kaynak: İHA-ANKA

Etiketler
AFAD
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Vahşetin Sonu Gelmiyor! Hayvan Katliamının Adresi Bu Kez Kırklareli: Görüntüler Vicdanları Yaraladı Katliamın Adresi Bu Kez Kırklareli! Görüntüler Vicdanları Yaraladı
İstanbul'da İstinat Duvarı Çöktü! Faciadan Kıl Payı Dönüldü İstanbul'un Göbeğinde Faciadan Dönüldü
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor