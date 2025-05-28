Kıdem Tazminatında Temmuz Ayarı! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Tümden Değişecek

Gazeteci Faruk Erdem’in değerlendirmelerine göre, kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına endeksli şekilde yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Ancak bu değişiklik, sadece belirlenen tavanı aşan brüt maaşlı çalışanlar için geçerli oluyor. Dolayısıyla tavanın artması, daha yüksek tazminat alma imkânı anlamına geliyor.