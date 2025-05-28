Kıdem Tazminatında Temmuz Ayarı! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Tümden Değişecek
Temmuz ayında milyonlarca çalışanın gözü enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Enflasyon farkına göre belirlenecek yeni memur maaş katsayısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Bu artış, özellikle yüksek gelir grubundaki çalışanların kıdem tazminatı tutarlarını doğrudan etkileyecek. Haziran ayında işten ayrılacak bir çalışan ile Temmuz ayında ayrılacak olan arasında ciddi miktarda fark oluşabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Faruk Erdem’in değerlendirmelerine göre, kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına endeksli şekilde yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Ancak bu değişiklik, sadece belirlenen tavanı aşan brüt maaşlı çalışanlar için geçerli oluyor. Dolayısıyla tavanın artması, daha yüksek tazminat alma imkânı anlamına geliyor.
AYNI KIDEM SÜRESİ, FARKLI TARİH FARKLI TAZMİNAT
Faruk Erdem'in yaptığı örnek hesaplamaya göre, brüt maaşı 60.000 TL olan ve 12 yıl 5 ay 10 gün çalışmış bir kişi, Haziran ayında işten ayrılırsa yaklaşık 580.596 TL tazminat alabilecek. Ancak Temmuz ayında beklenen %17’lik memur zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanının 54.000 TL’ye çıkmasıyla, aynı çalışanın tazminatı 677.613 TL’ye kadar yükselebilecek. Böylece aradaki fark 97.000 TL'ye ulaşacak.
GİYDİRİLMİŞ ÜCRET DETAYI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Kıdem tazminatının yalnızca brüt maaşa göre değil, düzenli olarak alınan tüm ek ödemeleri kapsayan giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanabileceğini belirten Faruk Erdem, çalışanların bu konudaki eksik bilgileri nedeniyle maddi kayıplar yaşadığını vurguladı.
Örnek olarak, brüt maaşı 26.005 TL olan bir çalışanın aylık 5.000 TL yemek yardımı ve yılda iki kez verilen toplam 52.000 TL’lik ikramiye ile birlikte giydirilmiş maaşı 35.340 TL’ye çıkabiliyor. Bu da kıdem tazminatında yaklaşık 100.000 TL’ye varan bir fark yaratabiliyor.
İŞTEN AYRILMA KARARINDA TEMMUZ KRİTİK ZAMAN
Temmuz ayı kıdem tazminatı hesabı açısından stratejik bir dönemeç olabilir. Özellikle yüksek maaşla çalışan ve işten ayrılmayı planlayan kişilerin, yeni tavan tutarlarının yürürlüğe girmesini beklemeleri ekonomik açıdan daha avantajlı hale gelebilir. Uzmanlara göre, tazminat hesabı yapılırken düzenli ödemelerin brüt maaşa dâhil edilmesi gerektiği unutulmamalı.