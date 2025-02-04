MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama

Geçtiğimiz günlerde emekli olan MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun yerine atanan isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş'in atandı.

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MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğini 26 Eylül 2014 yılından beri sürdüren Seyfullah Hacımüftüoğlu geçtiğimiz günlerde emekli oldu. Hacımüftüoğlu'nun yerine atanacak isim belli oldu.

MGK Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetim Başkanı Okay Memiş atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AFAD BAŞKANI KİM OLDU?

AFAD Başkanı Okay Memiş'in MGK Genel Sekterliğine atanmasıyla boş kalan koltuğuna, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.

MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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