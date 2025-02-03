Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Hatay'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Hatay'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 22.19'da merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.1 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 3, 2025
KARLISU-(HATAY) https://t.co/lDTDEt0Lmk
03.02.2025, 22:19:17 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 8.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: