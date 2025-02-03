Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Hatay'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Hatay'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı: Hatay'da Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 22.19'da merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.1 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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