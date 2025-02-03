Bu İddia Doğruysa Vay Halimize... Otel Yanarken, Bakan Ersoy Bakın Ne Yapıyormuş!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Facianın ardından tüm gözler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çevrildi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN 'ÖLÜ SAYISINI AÇIKLAMAYIN' TALİMATI

Kulislerde Cumhurbaşkanı'nın Bakan Ersoy'u görevden alacağı konuşulurken, Yeniçağ Yazarı Orhan Uğuroğlu çarpıcı bir bilgi paylaştı. Uğuroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre saat 05.30 ile 06.00 arasında tüm bakanlara ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına otel yanının bir faciaya dönüşebileceği bilgisi iletildi. Ardından Kartalkaya'ya gitmeleri için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na talimat verildi.

YANGINA DEĞİL, SPOR SALONUNA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ise saat 06.00'da yangından haberi olmasına rağmen Bolu’ya değil, Ankara’da sabah sporuna gittiği öne sürüldü. Bu bilgiyi Bakan Ersoy ile aynı spor salonuna giden bir okurundan aldığını aktaran Uğuroğlu, "Bakan Ersoy, 07.00 ile 08.30 arasında spor hocası Levent Özcan ile birlikte Ankara’nın 5 yıldızlı en lüks oteli JW Marriott Hotel’in fitness salonunda 1,5 saat spor yapıyor. İnsanlar cayır, cayır yanıyor, dumandan boğuluyor hayatlarını kaybediyor. Bakan Ersoy, formda kalabilmek için spor yapıyor. İnsanlık bu mudur? Bakan olmak sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumluluk sahibi olmak mıdır?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeniçağ