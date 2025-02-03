Hastanede Yoğun Bakım Ünitesinde Korkutan Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastalar önlem amaçlı başka hastanelere sevk edildi.

Hastanede Yoğun Bakım Ünitesinde Korkutan Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Özel Palmiye Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde saat 12.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tedavi gören hastalar da tahliye edilerek ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Hastane tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde 03.02.2025 tarihinde öğle saatlerinde ventilatör kablosundan duman çıkmasına istinaden yangın alarm sistemi devreye girmiştir. Ekiplerimiz olaya anında müdahale etmiş olup, duman alev almadan kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Bu süre zarfında hastane ekipleri tarafından yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların tedbir amaçlı İskenderun Gelişim Hastanesi ve yakın hastanelere güvenli bir şekilde ambulanslarla transferleri sağlanmıştır. Hastanemizde mevcut yangın alarm sisteminin uyarıcı etkisi, akabinde personelimizin özverili çalışması neticesinde hastalarımızdan ve personellerden kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz olmuştur."

Kaynak: İHA

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