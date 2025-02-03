Tramvay Tutamaklarını Kesen 2 Çocuk Yakalandı! 13 Yaşında 39 Suç Kaydı Var

Kayseri'de yolculuk yaptıkları tramvayın tutamaklarını kesip, camlarını kafa atarak kıran 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk yakalandı. Yakalanan çocuklardan birinin henüz 13 yaşında olmasına rağmen 39 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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Tramvay Tutamaklarını Kesen 2 Çocuk Yakalandı! 13 Yaşında 39 Suç Kaydı Var

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde tramvayda yolculuk yapan çocuklar, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen çocuklar, camları da kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan çocukların koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine de zarar verdiği anlar tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

BİRİ 11 BİRİ 13 YAŞINDA

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin A.D. (13) ve H.T. (11) olduğunu belirledi. Ekipler tarafından tespit edilen H.T.’nin cezai ehliyetinin bulunmaması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon kurulurken, 13 yaşındaki A.D.’nin ise 39 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. A.D. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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