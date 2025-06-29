Filenin Efeleri'nden 3-0'lık Net Zafer

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında çıktığı üçüncü maçta ev sahibi Bulgaristan’ı adeta sahadan sildi. Arena Burgas’ta oynanan mücadelede Ay-yıldızlılar, rakibini 20-25, 20-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı.

Mert, Efe Mandıracı, Mirza, Bedirhan, Murat, Yiğit ve libero Berkay’dan oluşan kadrosuyla parkeye çıkan milliler, maç boyunca kontrolü elden bırakmadı. Etkili servisler ve bloklarla oyunun her anında üstünlüğü koruyan Türkiye, Bulgaristan’a set dahi vermeden galip gelmeyi başardı.

Ev sahibi ekip, seyircisinin önünde etkili bir oyun ortaya koymak istese de millilerin disiplinli savunması ve hızlı hücumları karşısında direnemedi. Bulgaristan böylece ikinci hafta sonunda üçüncü mağlubiyetini aldı.

SIRADAKİ RAKİP FRANSA

Filenin Efeleri, ikinci haftayı kapatacağı dördüncü ve son maçında 29 Haziran Pazar günü saat 15.00’te güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların hedefi, galibiyet serisini sürdürerek sıralamada üst sıralara tırmanmak.

Kaynak: DHA