Potanın Perileri Litvanya Maçına Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7.'lik maçında yarın Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Potanın Perileri Litvanya Maçına Hazır
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7.'lik maçında yarın Litvanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sona erdirdi.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki antrenmanda milliler, Litvanya maçı öncesinde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman yapıldı. Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın TSİ 11.45’te 7.'lik maçında Litvanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, müsabakayı kazanması durumunda FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde yer almaya hak kazanacak.

Kaynak: İHA

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