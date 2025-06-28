Milli Kürekçi Serra İddialı

Milli kürekçi Deniznur Serra Baykara, Polonya'daki 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Milli Kürekçi Serra İddialı
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Milli kürekçi Deniznur Serra Baykara, Polonya'da temmuz ayında düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası için iddialı…

Galatasaray Kulübünün sporcusu Deniznur Serra Baykara, Poznan şehrinde 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak şampiyonaya Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen milli takım kampıyla hazırlanıyor.

Kazandığı başarılarla Türkiye'yi ve kulübünü gururlandıran milli kürekçi, Dünya Şampiyonası'nda madalya koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor.

Kaynak: AA

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