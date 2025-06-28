Milli Kayakçılar Kış Olimpiyatlarına Ardahan'da Hazırlanıyor
İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları için milli kayakçılar Ardahan'da hazırlıklarını sürdürüyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İtalya'da Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na artık aylar kala milli kayakçılar Ardahan’da hazırlıklarını sürdürüyor.
Kentte kampa giren ve kışın yapılacak organizasyona şimdiden hazırlanan 40 milli sporcu, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki asfalt yolda antrenman yapıyor.
Tekerlekli kayak antrenmanıyla yaz sıcağında 20 gün güç depolayacak sporcular, İtalya'daki olimpiyat oyunlarında madalya hedefliyor.
Kaynak: AA