Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Açıkladı! İmzalar Atıldı...

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı yeni transferini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Açıkladı! İmzalar Atıldı...
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani’yi kadrosuna kattıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen voleybolcuyla sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Açıkladı! İmzalar Atıldı... - Resim : 1

YAASMEEN BEDART-GHANI KİMDİR?

Türkiye'de Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'ta da oynayan Yaasmeen Bedart-Ghani, kariyerinde Texas Universitesi, United Volleyball, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate ve Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS formalarını giydi.

ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

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Kaynak: AA

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