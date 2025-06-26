Söylentiler Doğru Çıktı: Galatasaray Yeni Transferini Resmen Duyurdu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, bir süredir transfer edeceği konuşulan Kaja Grobelna transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 30 yaşındaki Belçikalı pasör çaprazı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Söylentiler Doğru Çıktı: Galatasaray Yeni Transferini Resmen Duyurdu
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Bu yıl Sultanlar Ligi'ni hedefleri doğrultusunda 4. sırada tamamlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon CEV Kadınlar Kupası'nda mücadele edecek. Hem bu turnuva için hem de ligde daha üst sıraları zorlamak için transfer çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, yeni oyuncularını birer birer açıklıyor. Son olarak tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol ile sözleşme imzalayan Galatasaray, şimdi de bir pasör çaprazıyla anlaştı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bir süredir Galatasaray Daikin'e transfer olacağı söylentileri dolaşan Belçikalı voleybolcu Kaja Grobelna, kulüp tarafından resmen açıklandı. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden 30 yaşındaki pasör çaprazını transfer ettiklerini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında "Hoş geldin Kaja Grobelna! Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Belçikalı pasör çaprazı ile 1 yıllık anlaşma imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Söylentiler Doğru Çıktı: Galatasaray Yeni Transferini Resmen Duyurdu - Resim : 1

Galatasaray Daikin'in, kulüpten ayrılan Yasemin Özel yerine Kaja Grobelna'yı transfer etmesiyle birlikte takımın yeni pasör çaprazı rotasyonu artık Türk milli oyuncu Alexia Carutasu ve Belçikalı oyuncudan oluşacak. Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki günlerde diğer mevkiler için yeni transferlerini de açıklaması bekleniyor.

Söylentiler Doğru Çıktı: Galatasaray Yeni Transferini Resmen Duyurdu - Resim : 2

KAJA GROBELNA KİMDİR?

1995 doğumlu Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna, profesyonel voleybol kariyerine Boxx Fixit Kalmthout ile başladı. Ardından Asterix Kieldrecht, Allianz MTV Stuttgart, Grot Budowlani Lodz, Unet E-Work Busto Arsizio, Reale Mutua Fenera Chieri’76 ve Queenseis Kariya takımlarında oynayan Kaja Grobelna, kariyeri boyunca 2 Belçika Kupası, 1 Polonya Kupası, 1 Challenge Kupası ve 2 CEV Kupası kazandı. Kariyerinde birçok kez de en iyi pasör çaprazı ödülünü alan Grobelna, son olarak 2023-2024 CEV Kupası’nda hem en skorer oyuncu hem de MVP (en değerli oyuncu) seçildi.

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