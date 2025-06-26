Eda Erdem 'Gururumuzsunuz' Diyerek Paylaştı, Ortalık Karıştı

Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem'in son sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Eda Erdem'in, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu kutlaması voleybol taraftarını ikiye böldü.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Eda Erdem 'Gururumuzsunuz' Diyerek Paylaştı, Ortalık Karıştı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague kupasını kazanarak taraftarına büyük bir gurur yaşatmasının ardından, dün akşam finali oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-offlarında rakibi Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek Türkiye şampiyonu da oldu. Sarı-lacivertli taraftarın bu sezon bir kez daha yüzünü güldüren basketbol takımına sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

Eda Erdem 'Gururumuzsunuz' Diyerek Paylaştı, Ortalık Karıştı - Resim : 1

Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden isimlerden biri de Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem oldu. Uzun süredir sosyal medyadan uzak kalan tecrübeli orta oyuncu, kulübünün basketbol şubesinin başarısını kutladı. X hesabı üzerinden bir tebrik mesajı paylaşan 38 yaşındaki milli voleybolcu, "Müthiş bir sezon, gururumuzsunuz!" ifadesini kullandı.

FİLENİN SULTANLARINA TEBRİK YOK MU?

Eda Erdem'in paylaşımına Fenerbahçe taraftarından beğeni ve yorum yağarken, voleybol taraftarı ise ikiye bölündü. Bu yıl FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi (VNL) turnuvasında mücadele eden Filenin Sultanları için, maçların oynandığı iki haftada da bir destek ya da tebrik mesajı paylaşmayan Eda Erdem'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları oldu.

Eda Erdem 'Gururumuzsunuz' Diyerek Paylaştı, Ortalık Karıştı - Resim : 2

Uzun yıllardır kaptanı olduğu, bu yaz ise turnuvada beraber olmadığı milli takıma desteğini sosyal medya üzerinden göstermeyen tecrübeli voleybolcunun, Fenerbahçe Beko'nun başarısını kutlaması tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar kaptanın yaptığının yanlış olduğunu belirterek Filenin Sultanları'na destek vermemesini eleştirirken, bazı kullanıcılar da bu kıyasın alakasız olduğunu ve Erdem'in desteğini sosyal medya üzerinde göstermek zorunda olmadığını savundu.

Eda Erdem 'Gururumuzsunuz' Diyerek Paylaştı, Ortalık Karıştı - Resim : 3

EDA ERDEM NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, her yıl düzenlenen VNL'in geniş kadrosunda bu sene yer almadı. Voleybol taraftarı bu durumun sebebinin merak ederken, Eda Erdem'in Sultanlar Ligi sezonunun sonlarında oynanan Türk Hava Yolları maçında ufak bir sakatlık yaşadığı ve iyi durumda olsa da yaz sezonunda biraz dinlenme ihtiyacı hissettiği bildirildi. Kaptanın ağustos ayında düzenlenecek FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ise kadroda olması bekleniyor.

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