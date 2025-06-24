Milli Voleybol Takımında Deprem! İki Yıldız Birden Sakatlandı, Şimdi Ne Olacak?

VNL'deki ikinci haftasına yarın başlayacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, mücadeleye büyük bir eksikle giriş yapacak. Filenin Efeleri'nde iki yıldız pasör çaprazı da sakat olduğu için bu hafta sahada olmayacak.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Milli Voleybol Takımında Deprem! İki Yıldız Birden Sakatlandı, Şimdi Ne Olacak?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği şampiyonluklarla voleybol Türkiye'nin en popüler sporlarından biri haline gelirken, Filenin Sultanları'nın ardından Filenin Efeleri de artık uluslararası arenada kendisini gösteriyor. Geçen yıl tarihinde ilk kez FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi'ne (VNL) katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvanın ilk haftasında istediği performansı veremedi.

İKİ PASÖR ÇAPRAZI DA SAKAT

VNL'in ilk haftasında dört maç oynayan milliler, yalnızca son maçta Çin'i 3-0 yenerek tek galibiyet aldı. İkinci haftaya yarın oynanacak Slovenya maçıyla başlayacak olan Filenin Efeleri, bu kez kendilerini göstermekte istekliyken işler kendileri için daha zor hale geldi. Voleybolda skora en ciddi katkıyı sağlayan mevki olan pasör çaprazında, bu hafta iki eksik olacak. Millilerin as pasör çaprazı Adis Lagumdzija'nın Hollanda ile oynanan hazırlık maçında sakatlanması sonrası formasını alan Kaan Gürbüz'ün de sakatlandığı ve 3 hafta sahada olamayacağı açıklandı.

Milli Voleybol Takımında Deprem! İki Yıldız Birden Sakatlandı, Şimdi Ne Olacak? - Resim : 1
Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

As oynayan Fenerbahçeli iki pasör çaprazının da sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması taraftarı üzdü. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapan birçok voleybolsever, takımın çok zor bir mücadeleye girdiği ve dezavantajlı olduğu yorumlarını yaptı. Birçok kullanıcı da, 22 yaşındaki pasör çaprazı Can Koç ve 21 yaşındaki Berk Dilmenler'in kendisini gösterebileceğini savundu.

Milli Voleybol Takımında Deprem! İki Yıldız Birden Sakatlandı, Şimdi Ne Olacak? - Resim : 2
Can Koç

TAKIMA KATILAN CAN KOÇ'TAN İLK KARE

Kaan Gürbüz'ün sakatlanmasının ardından VNL kadrosuna dahil edilen, geçtiğimiz hafta Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer olan Can Koç'tan ilk kare de geldi. İki pasör çaprazının yokluğu nedeniyle Berk Dilmenler ile birlikte turnuvada daha fazla süre bulma fırsatı olan Can Koç, takım arkadaşlarıyla beraber çalışmalarına hız verdi. 22 yaşındaki oyuncu, antrenman yaparken çektiği bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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