Suudi Arabistan'da Yer Yerinden Oynadı! Okan Buruk Kararını Verdi
Galatasaray’ın başında geçirdiği üç sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk’un, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürüldü. Cristiano Ronaldo gibi yıldızları barındıran kadrosuyla dikkat çeken Al-Nassr'ın radarına giren deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Süper Lig'de üst üste üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve böylece armasına beşinci yıldızı ekleyen Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un geleceği tartışılmaya başlandı. 2022 yılında göreve gelmesinin ardından takımıyla önemli başarılara imza atan Buruk, son dönemde Suudi Arabistan'dan gelen transfer iddialarıyla gündeme geldi.
AL-NASSR İDDİALARI GÜNDEME OTURDU
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre 51 yaşındaki teknik adam, Suudi ekibi Al-Nassr'ın teknik direktör adayları arasında listenin başında yer alıyor. Elde edilen bilgilere göre Buruk, yalnızca Suudi Arabistan’dan değil, Avrupa’dan gelen tekliflere de mesafeli yaklaşıyor.
HEDEFİ FATİH TERİM’İN İZİNDEN GİTMEK
Okan Buruk’un Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu an için kulüpten ayrılmak gibi bir planı olmadığı ifade ediliyor. Başarılı çalıştırıcı, ligde bir şampiyonluk daha kazanarak, Galatasaray efsanesi Fatih Terim’in 1996-2000 yılları arasında elde ettiği üst üste dört şampiyonluk rekorunu egale etmeyi amaçlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi