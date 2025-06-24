Suudi Arabistan'da Yer Yerinden Oynadı! Okan Buruk Kararını Verdi

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Süper Lig'de üst üste üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve böylece armasına beşinci yıldızı ekleyen Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un geleceği tartışılmaya başlandı. 2022 yılında göreve gelmesinin ardından takımıyla önemli başarılara imza atan Buruk, son dönemde Suudi Arabistan'dan gelen transfer iddialarıyla gündeme geldi.

AL-NASSR İDDİALARI GÜNDEME OTURDU

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre 51 yaşındaki teknik adam, Suudi ekibi Al-Nassr'ın teknik direktör adayları arasında listenin başında yer alıyor. Elde edilen bilgilere göre Buruk, yalnızca Suudi Arabistan’dan değil, Avrupa’dan gelen tekliflere de mesafeli yaklaşıyor.

HEDEFİ FATİH TERİM’İN İZİNDEN GİTMEK

Okan Buruk’un Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu an için kulüpten ayrılmak gibi bir planı olmadığı ifade ediliyor. Başarılı çalıştırıcı, ligde bir şampiyonluk daha kazanarak, Galatasaray efsanesi Fatih Terim’in 1996-2000 yılları arasında elde ettiği üst üste dört şampiyonluk rekorunu egale etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi