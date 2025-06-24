Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Sinir Küpüne Döndüren Olay! Bir Anda Sahayı Terk Etti

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Basketbol Süper Ligi’nde final serisi heyecanı sürerken, Fenerbahçe Beko serinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka’ya konuk oldu. Nefes kesen karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 91-87’lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın son dakikasında tansiyon formandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş taraftarlarının küfürlü tezahüratlarıyla çılgına dönerken, çok sinirli bir şekilde saha kenarından hızla sahayı terk ederek, yöneticilerin bulunduğu locaya gitti.

Araya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticiler girerken, locada taraftarları sakinleştirmek istedi. Olaylar emniyet güçlerinin araya girmesiyle noktalandı.

Yaşanan olaylara rağmen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Serdal Adalı salın çıkında birbirlerine sarılarak vedalaştı.

Kaynak: Haber Merkezi