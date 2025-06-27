Süper Lig’de Heyecan Başlıyor: Fikstür Çekimi İçin Tarih Belli Oldu

Süper Lig'de 2025/26 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleşecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

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Süper Lig’de Heyecan Başlıyor: Fikstür Çekimi İçin Tarih Belli Oldu
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Süper Lig'de 2025/26 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleşecek.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

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Kaynak: DHA

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