Resmen Açıklandı: TFF'den 'Montella' Kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Federasyon, imza töreninin 30 Haziran Pazartesi günü düzenleneceği duyurdu.

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Resmen Açıklandı: TFF'den 'Montella' Kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yeni sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili TFF'den bir açıklama yapılarak, 2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek töreninin saat 13.00'te başlayacağı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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