Süper Lig'de Flaş Transfer

Kocaelispor, 28 yaşındaki forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Süper Lig'de Flaş Transfer
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

İngiliz forvet, geçen sezon Leyton Orient'te forma giydi.

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Kaynak: AA

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