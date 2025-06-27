Süper Lig'de Flaş Transfer
Kocaelispor, 28 yaşındaki forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.
İngiliz forvet, geçen sezon Leyton Orient'te forma giydi.
Kaynak: AA