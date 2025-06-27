Galatasaray’dan Büyük Osimhen Sürprizi! Taraftar Çıldırdı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2025-26 sezonuna özel olarak PUMA tarafından hazırlanan iç saha ve deplasman formalarını, özel bir tanıtım filmiyle taraftarların beğenisine sundu. Kulübün üst üste elde ettiği son üç şampiyonluk ve UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünden ilham alınan tanıtımda Victor Osimhen’in formasının da ürünler arasında bulunması dikkat çekti.

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Galatasaray’dan Büyük Osimhen Sürprizi! Taraftar Çıldırdı
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Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı’da ünlü sanatçılar ve binlerce taraftarıyla kutlayan Galatasaray, yeni formalarını satışa çıkardı.

Galatasaray’dan Büyük Osimhen Sürprizi! Taraftar Çıldırdı - Resim : 1
BÜYÜK SÜRPRİZ

Tanıtım filminde Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın futbol takımından Berna Yeniçeri yer alırken, Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane de piksel art tekniğiyle sürpriz bir şekilde videoda gösterildi.

Galatasaray’dan Büyük Osimhen Sürprizi! Taraftar Çıldırdı - Resim : 2

Bu sezon yeniden taraftarla buluşan klasik parçalı forma, kulübün 120 yıllık köklü geçmişine gönderme yaparken, iç saha formasının ense kısmındaki “İlklerin ve Enlerin Takımı” ifadesi dikkat çekti.

Galatasaray’dan Büyük Osimhen Sürprizi! Taraftar Çıldırdı - Resim : 3
OSİMHEN FORMASI DA LİSTEDE

Yeni formaların satışa çıkmasıyla birlikte, kadroda yer alıp almayacağı belirsiz olan Victor Osimhen’in formasının da ürünler arasında bulunması dikkat çekti. Sarı kırmızılı kulübün bu tercihi, bonservisi için Napoli ile prensip anlaşmasına varılan Nijeryalı yıldızla yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.

Galatasaray’dan Büyük Osimhen Sürprizi! Taraftar Çıldırdı - Resim : 4

KARARI BEKLENİYOR

Avrupa’nın dev kulüpleri ve Suudi Arabistan’dan da teklif alan Osimhen’in tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra nihai kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

Deplasman forması ise 17 Mayıs 2000’de kazanılan UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel olarak tasarlandı. Alternatif forma ise ilerleyen günlerde tanıtılacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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