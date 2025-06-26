Osimhen Galatasaray'ı Canından Bezdirdi

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da en büyük gündem maddesi Victor Osimhen’in geleceği olurken, sarı-kırmızılı ekibin artık sabrı taşmaya başladı. Galatasaray’ın Osimhen’in alternatifini bile belirlediği öğrenildi.