Osimhen Galatasaray'ı Canından Bezdirdi
Galatasaray'da Osimhen'in yanıtı gecikince sabırlar taştı. Nijeryalı yıldızın alternatifi bile belirlendi.
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Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da en büyük gündem maddesi Victor Osimhen’in geleceği olurken, sarı-kırmızılı ekibin artık sabrı taşmaya başladı. Galatasaray’ın Osimhen’in alternatifini bile belirlediği öğrenildi.
Bonservisi Napoli’de bulunan Osimhen, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibinin ilk teklifini reddederken, Arabistan ekibinin bu transferden vazgeçmediği ve teklifini güncellemeye hazırlandığı iddia edilmişti.
Osimhen Galatasaray’ın teklifine ise henüz cevap vermezken, uzayan süreç, sarı-kırmızılı ekibi canından bezdirdi.
Galatasaray’ın Osimhen transferinin suya düşmesi durumunda Tottenham’da forma giyen Brezilyalı Richarlison'a yöneleceği iddia edildi. Tottenham cephesi de gol yollarında etkisiz kalan Richarlison’un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.