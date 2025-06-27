Uğurcan Çakır'dan Olay Talep! Trabzonspor Taraftarı Ayağa Kalktı

Sözcü'de yer alan habere göre, bordo-mavililerin onayı doğrultusunda Uğurcan Çakır ile görüşmeler yapan Fenerbahçe, tecrübeli file bekçisiyle prensipte anlaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da durumu netleştirmek adına Uğurcan Çakır ile bir görüşme yaptı.