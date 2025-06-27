Uğurcan Çakır'dan Olay Talep! Trabzonspor Taraftarı Ayağa Kalktı

Fenerbahçe ile prensipte anlaştığı belirtilen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın, sarı-lacivertlilere transferi için sabırsızlandığı öğrenildi. Milli kalecinin, Trabzonspor yönetiminden istediği şey ise bazı bordo-mavili taraftarı öfkelendirdi. Sosyal medyada bazı Trabzonspor taraftarları, "Gitmeye bu kadar istekli olması üzdü" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Sözcü

Fenerbahçe Uğurcan Çakır
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Uğurcan Çakır'dan Olay Talep! Trabzonspor Taraftarı Ayağa Kalktı - Resim: 1

Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un 29 yaşındaki kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır ile görüşmelerin sonuna geldi ve imza aşamasına geldiği öğrenildi.

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Uğurcan Çakır'dan Olay Talep! Trabzonspor Taraftarı Ayağa Kalktı - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, bordo-mavililerin onayı doğrultusunda Uğurcan Çakır ile görüşmeler yapan Fenerbahçe, tecrübeli file bekçisiyle prensipte anlaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da durumu netleştirmek adına Uğurcan Çakır ile bir görüşme yaptı.

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Uğurcan Çakır'dan Olay Talep! Trabzonspor Taraftarı Ayağa Kalktı - Resim: 3

Çakır'ın, bu görüşmede Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyleyerek Doğan'dan bonservis konusunda kolaylık yapmasını istediği öğrenildi.

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Uğurcan Çakır'dan Olay Talep! Trabzonspor Taraftarı Ayağa Kalktı - Resim: 4

GÖRÜŞME SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ

20 milyon euro bonservis bedelinde direten Trabzonspor'un inadı, Uğurcan Çakır'ın bu talebi sonrası kırıldı. Bordo-mavililerin artık Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk teklifine olumlu baktığı ortaya çıktı.

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Uğurcan Çakır'dan Olay Talep! Trabzonspor Taraftarı Ayağa Kalktı - Resim: 5

Detayları görüşmek adına İstanbul'a gelen Uğurcan Çakır, Fenerbehçe'ye gelmeye çok istekliyken, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile anlaşmaya varması sonrasında resmi imzaların atılacağı bildirildi. Bu durum sosyal medyadaki bazı bordo-mavili taraftarların tepkisine yol açtı.

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