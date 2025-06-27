Uğurcan Çakır'dan Olay Talep! Trabzonspor Taraftarı Ayağa Kalktı
Fenerbahçe ile prensipte anlaştığı belirtilen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın, sarı-lacivertlilere transferi için sabırsızlandığı öğrenildi. Milli kalecinin, Trabzonspor yönetiminden istediği şey ise bazı bordo-mavili taraftarı öfkelendirdi. Sosyal medyada bazı Trabzonspor taraftarları, "Gitmeye bu kadar istekli olması üzdü" gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: Sözcü
Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un 29 yaşındaki kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır ile görüşmelerin sonuna geldi ve imza aşamasına geldiği öğrenildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, bordo-mavililerin onayı doğrultusunda Uğurcan Çakır ile görüşmeler yapan Fenerbahçe, tecrübeli file bekçisiyle prensipte anlaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da durumu netleştirmek adına Uğurcan Çakır ile bir görüşme yaptı.
Çakır'ın, bu görüşmede Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyleyerek Doğan'dan bonservis konusunda kolaylık yapmasını istediği öğrenildi.
GÖRÜŞME SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ
20 milyon euro bonservis bedelinde direten Trabzonspor'un inadı, Uğurcan Çakır'ın bu talebi sonrası kırıldı. Bordo-mavililerin artık Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk teklifine olumlu baktığı ortaya çıktı.
Detayları görüşmek adına İstanbul'a gelen Uğurcan Çakır, Fenerbehçe'ye gelmeye çok istekliyken, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile anlaşmaya varması sonrasında resmi imzaların atılacağı bildirildi. Bu durum sosyal medyadaki bazı bordo-mavili taraftarların tepkisine yol açtı.