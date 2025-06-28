Gmail Kullanıcıları 'Oh Be!' Diyecek: Promosyon, Spam ve Reklam e-Postalarına Veda Edeceksiniz

Google’ın e-posta servisi Gmail, gelen kutusundaki yoğunluğu azaltmak için mesajları farklı kategorilere ayırıyor. Ancak bu sistem, reklam içerikli e-postaların da gelen kutusuna sızmasına neden olabiliyor. Özellikle “Promosyonlar” sekmesinde biriken reklam mesajları, kullanıcılar için rahatsız edici hale gelebiliyor. Peki, Gmail’de bu mesajlardan kalıcı olarak nasıl kurtulabilirsiniz? Cevabı oldukça basit.

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Gmail Kullanıcıları 'Oh Be!' Diyecek: Promosyon, Spam ve Reklam e-Postalarına Veda Edeceksiniz
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Gmail, ücretli Google Workspace aboneliğiyle reklamsız bir deneyim sunsa da, standart kullanıcılar için de spam mesajları gizlemenin etkili bir yöntemi mevcut. Herhangi bir eklenti ya da karmaşık ayarlar olmadan, gelen kutunuzdaki kategori sistemini devre dışı bırakarak reklam mesajlarının büyük kısmını engellemeniz mümkün.

Gmail Kullanıcıları 'Oh Be!' Diyecek: Promosyon, Spam ve Reklam e-Postalarına Veda Edeceksiniz - Resim : 1

PROMOSYON SEKMESİ KALDIRILDIĞINDA NE OLUYOR?

Varsayılan ayarlarda Gmail, e-postaları “Birincil”, “Sosyal”, “Güncellemeler”, “Forumlar” ve “Promosyonlar” olmak üzere farklı sekmelere ayırıyor. Reklam içerikleri genellikle “Promosyonlar” bölümünde toplanıyor. Bu sekmeyi devre dışı bıraktığınızda, söz konusu reklam blokları da otomatik olarak görünmez hale geliyor. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: Tüm mesajlar artık tek bir gelen kutusunda toplanacak. Konulara göre ayrım yapmaya alışkın kullanıcılar için bu durum ilk etapta karışıklık yaratabilir.

Gmail Kullanıcıları 'Oh Be!' Diyecek: Promosyon, Spam ve Reklam e-Postalarına Veda Edeceksiniz - Resim : 2

ANDROID CİHAZLARDA NASIL KALDIRILIR?

Gmail uygulamasını açın.

Sağ üstte yer alan menüden Ayarlar sekmesine girin.

İlgili Gmail hesabınızı seçin.

“Gelen Kutusu Kategorileri” seçeneğini bulun.

“Promosyonlar” kutucuğundaki işareti kaldırın. Dilerseniz diğer sekmeleri de pasif hale getirebilirsiniz.

Bilgisayarda Gmail’den Promosyonları Kaldırma Adımları

Sağ üst köşedeki Ayarlar (dişli simgesi) butonuna tıklayın.

“Gelen Kutusu Türü” başlığını bulun.

“Varsayılan” seçeneğini işaretleyin ve ardından “Yapılandır”a basın.

“Promosyonlar” ve diğer sekmelerin işaretini kaldırarak devre dışı bırakın.

“Kaydet” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

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