Niğde'de Dokuz Araç Birbirine Girdi: Soruşturma Başlatıldı

Niğde'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.

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Niğde'de Dokuz Araç Birbirine Girdi: Soruşturma Başlatıldı

Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.30 sıralarında 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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