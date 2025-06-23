Bakanlığa Şikayet Yağdı: Kiracı ve Ev Sahipleri Artık Bu Parayı da Ödeyecek

REKABET KURULU 40 MİLYONLUK CEZA KESMİŞTİ

2023 yılında Rekabet Kurumu, piyasanın en büyük ilan platformuna 40,1 milyon TL para cezası kesmişti. Ancak emlakçılar, bu yaptırımın caydırıcı olmadığını ve fiyat artışlarının sürmeye devam ettiğini belirtiyor.

"SEKTÖR BAŞIBOŞ BIRAKILMIŞ DURUMDA"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, ilan ücretlerindeki fahiş artışların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Taylan, "İlan portalları taşınmaz ticareti yönetmeliğine tabidir. Her yıl ocak ayında, asgari ücret belirleme kuruluna benzer bir yapı kurularak bu ücretler denetlenmeli" önerisinde bulundu.