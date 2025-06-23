Bakanlığa Şikayet Yağdı: Kiracı ve Ev Sahipleri Artık Bu Parayı da Ödeyecek
İlan sitelerinin emlakçılardan talep ettiği ücret son 5 yılda 20 kat arttı. İlan başına 3 bin TL’ye kadar çıkan bu maliyetler, kiracılara ve ev sahiplerine yansıdı.
Kaynak: Haber Global
Konut piyasasında ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları gündemdeyken, şimdi de emlakçılar ile ilan siteleri arasında gerilim tırmanıyor. Özellikle popüler ilan platformlarının son yıllarda uyguladığı yüksek ücret politikaları, sektörde büyük tepki topluyor. 2020’de 200 ilan için 4.500 TL ödeyen emlak ofisleri, bugün aynı sayıda ilan için 100 bin TL’ye varan ücret talepleriyle karşı karşıya kalıyor.
ÜCRETLER YÜKSELİNCE YANSIMA KİRALARA OLDU
İlan başına 3 bin TL gibi rakamlar talep eden siteler, bu maliyetleri doğrudan emlakçılara yüklüyor. Emlakçılar ise bu bedelleri kiracılara ve ev sahiplerine yansıtarak telafi etmeye çalışıyor. Sonuç olarak bu durum, hem kira fiyatlarının artmasına hem de taraflar arasında yeni mağduriyetlerin oluşmasına neden oluyor.
ON BİNLERCE ŞİKAYET BAKANLIĞA GİTTİ
Tüm Emlak Danışmanları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na iletilen şikayetlerin sayısı 10 bini aştı. Danışmanlar, fahiş ilan ücretlerinin düşürülmesi talebiyle resmi makamlara başvururken, şu ana kadar bakanlıktan somut bir adım atılmaması sektörde hayal kırıklığı yarattı.
REKABET KURULU 40 MİLYONLUK CEZA KESMİŞTİ
2023 yılında Rekabet Kurumu, piyasanın en büyük ilan platformuna 40,1 milyon TL para cezası kesmişti. Ancak emlakçılar, bu yaptırımın caydırıcı olmadığını ve fiyat artışlarının sürmeye devam ettiğini belirtiyor.
"SEKTÖR BAŞIBOŞ BIRAKILMIŞ DURUMDA"
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, ilan ücretlerindeki fahiş artışların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Taylan, "İlan portalları taşınmaz ticareti yönetmeliğine tabidir. Her yıl ocak ayında, asgari ücret belirleme kuruluna benzer bir yapı kurularak bu ücretler denetlenmeli" önerisinde bulundu.
"YETKİLİLER HAREKETE GEÇMELİ"
Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekonomik baskı altındayız. Binlerce şikayete rağmen Ticaret Bakanlığı’ndan hala bir açıklama gelmemesi sektörde büyük bir kırgınlık yarattı. Tedbir süreci hızlandırılmalı" ifadelerini kullandı.
YÜKSEK MALİYETLER İLAN FİYATLARINA YANSIDI
İlan sitelerinde yaşanan fiyat artışı sadece emlakçıyı değil, doğrudan tüketiciyi de etkiliyor. Çünkü bu artışlar kiralara, komisyonlara ve satış fiyatlarına doğrudan yansıyor. Sürecin nasıl şekilleneceği ise hem sektör temsilcileri hem de kiracı ve alıcılar tarafından merakla takip ediliyor.