Külliye'de Kritik Görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri'ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti."
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/KlK3fk67Zx— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 30, 2025
Kaynak: Haber Merkezi
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