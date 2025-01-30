Soruşturma Başlatıldı! 7 Yaşındaki Çocuğun Ölüm Nedeni Antibiyotik İğne mi?

Mersin'de 7 yaşındaki Rüzgar Altuğ'un ölümündeki iddialar kan dondurdu. Ailenin iddialarına göre Rüzgar, aile sağlığı merkezinde yapılan iğnenin ardından fenalaştı. Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Altuğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Başlatıldı! 7 Yaşındaki Çocuğun Ölüm Nedeni Antibiyotik İğne mi?

Mersin'in Tarsus ilçesinde, saat 11.30 sıralarında soğuk algınlığı şüphesiyle ailesi tarafından aile sağlığı merkezine götürülen Rüzgar Altuğ, fenalaştı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 7 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ANTİBİYOTİK İĞNE' İDDİASI

Altuğ’un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Aile sağlığı merkezinde vurulduğu antibiyotik iğne nedeniyle fenalaştığı ve geçmişte de kalp rahatsızlığı olduğu iddia edilen Altuğ'un ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, sağlık müdürlüğünün de idari inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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